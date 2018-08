In Tirol wurde am Freitag ein polnischer Lkw mit Anhänger mit 37 technischen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Kennzeichentafeln und Zulassungsscheine wurden eingezogen, der Lenker musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4.400 Euro hinterlegen, teilte die Polizei mit. Der Lkw fiel bei einer von der Landesverkehrsabteilung und der Asfinag durchgeführten Kontrolle in Hall durch.

Quelle: APA