38 Rückweisungen bei Ausreisekontrollen in Wr. Neustadt

Am Samstag, dem ersten Tag der Corona-bedingten Ausreisekontrollen, sind rund 4.000 Personen in 3.000 Fahrzeugen bei der Ausfahrt aus Wiener Neustadt angehalten worden. 38 Personen wurden wegen fehlender Corona-Tests zurückgeschickt, und sechs Anzeigen wurden ausgestellt, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage mit. Mehr als 99 Prozent der Kontrollierten konnten demnach ohne Beanstandung ausreisen, so Schwaigerlehner.

SN/APA/ROBERT JAEGER Kontrollen bei Ausfahrten der Stadt und am Bahnhof