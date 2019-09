39-Jähriger starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Hollabrunn

Bei einem Verkehrsunfall auf der Waldviertler Bundesstraße (B2) in Braunsdorf in der Gemeinde Sitzendorf a.d. Schmida (Bezirk Hollabrunn) ist am späten Samstagabend ein 39-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit seinem Auto gegen einen Obstbaum geprallt. Er war offensichtlich nicht angegurtet.

SN/APA (FF SITZENDORF)/UNBEKANNT Das Auto war nach dem Unfall kaum noch als solches erkennbar