39-Jähriger starb nach Kellereinsturz im Weinviertel

Bei einem Kellereinsturz in der Weinviertler Marktgemeinde Falkenstein (Bezirk Mistelbach) sind Freitagmittag zwei Männer verschüttet worden. Ein 39-Jähriger kam nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager ums Leben, ein 45-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen durch den Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das UKH Meidling nach Wien geflogen. Das Duo hatte in dem Keller Grabungsarbeiten durchgeführt.

SN/APA/PETER KOLB Notarzthubschraubereinsatz nach Kellereinsturz im Weinviertel