Optimismus siegt: Walter Kettner beweist, dass auch abseits der Wiener Glitzerstraßen und Bobo-Bezirke ein attraktiver Buchladen funktionieren kann.

Der Floridsdorfer Spitz in Wiens Norden, benannt nach der Stelle, von der seit Jahrhunderten die beiden Fernstraßen nach Böhmen und nach Mähren abgehen, hat schon bessere Zeiten gesehen. Einst eine bevorzugte Einkaufsgegend für alle Wiener, die links der Donau wohnen, hat das hier befindliche traditionsreiche Bezirkszentrum seine Anziehungskraft an die großen Einkaufstempel am Stadtrand verloren. Die Kaufkraft ist mit abgewandert. Nur noch vereinzelt sind hier im Herzen Floridsdorfs attraktive Schaufenster zu sehen. Viel häufiger sieht man Am Spitz gesichtslose Billigläden ...