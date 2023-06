40. Donauinselfest geht mit Kaiserwetter ins Finale

Die Jubiläumssause geht ins Finale: Der heutige Sonntag ist der dritte und letzte Tag des 40. Donauinselfestes. Am Nachmittag ging es am Gelände bereits lebhaft zu. Denn pünktlich zum Finale war herrliches Sommerwetter erschienen. Auf den Bühnen wird erst am frühen Abend intensiver Betrieb herrschen, wobei zahlreiche der heutigen Acts aus dem benachbarten Deutschland angereist sind. Viele von ihnen haben bereits Inselerfahrung.

BILD: SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Das Jubiläumsfest läuft seit Freitag