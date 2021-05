40 Jahre "Menschen für Menschen": Eine Salzburgern hilft seit Jahrzehnten mit

Mit einer Wette legte der Schauspieler Karlheinz Böhm im Mai 1981 den Grundstein für seine Hilfsorganisation. Eine Salzburgerin hilft seit Jahrzehnten mit.

Der im deutschsprachigen Raum berühmte Schauspieler Karlheinz Böhm setzte sich live im Fernsehen für die Hungernden in der Sahelzone ein und rief am 16. Mai 1981 in "Wetten, dass ..?" rund sieben Millionen Zuschauer zu Spenden auf. Er wettete, dass "nicht einmal ein Drittel der Zuseher eine Mark, einen Schweizer Franken oder sieben Schilling" (damals umgerechnet 50 Cent) geben werde - und er behielt recht. Böhm gewann also seine Wette. Es kamen aber umgerechnet mehr als 600.000 Euro Spenden zusammen. ...