40 Prozent der Alzheimer-Fälle durch Lebensstilfaktoren

Bis zu 40 Prozent der Alzheimer-Fälle könnten durch einen gesünderen Lebensstil und Vermeiden von Risikofaktoren verhindert werden. Dazu gehören bevölkerungsweite Einflüsse wie der Zugang zu Bildung und das Ausmaß an Luftverschmutzung sowie individuelle Faktoren wie Bewegungsmangel, Rauchen, Übergewicht und Bluthochdruck, erläuterte die MedUni Wien am Donnerstag. Für eine angemessene Betreuung ist außerdem eine frühe Diagnose wichtig. Am 21. September ist Welt-Alzheimertag.

Auch Zusammenhang zwischen sozialer Isolation und Demenz