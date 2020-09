40 Prozent weniger Mammakarzinome im Lockdown entdeckt

Der Lockdown hatte Auswirkungen auf die Brustkrebs-Früherkennung in Österreich. In dieser Zeit wurden 40 Prozent weniger Mammakarzinome neu diagnostiziert, weil viele Vorsorgeuntersuchungen verschoben oder abgesagt wurden. Einiges konnte schon aufgeholt werden, aber die Zahl der Screenings liegt noch 15 Prozent unter jenen des Vorjahres, so Experten am Dienstag in Wien.

SN/APA (dpa)/Patrick Seeger Screening-Zahlen liegen noch 15 Prozent unter dem Vorjahr