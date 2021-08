400-Kilometer-Taxifahrt aus Bayern nach Wien nicht bezahlt

Ein 25-Jähriger hat am Sonntag eine Taxifahrt von Landshut in Bayern nach Wien nicht bezahlt und danach versucht, die Lenkerin zu attackieren. Die beiden kamen gegen 15.00 Uhr nach knapp 400 Kilometern Fahrt in der Siebensterngasse in Wien-Neubau an, berichtete die Polizei am Montag. Der deutsche Staatsbürger habe die vereinbarten 600 Euro nicht bezahlen können und sich aggressiv verhalten. Passanten riefen die Polizei, eine Beamtin wurde bei der Festnahme leicht verletzt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/THEMENBILD/GE 25-jähriger Deutscher attackierte Lenkerin und verletzte Polizistin