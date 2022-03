4000 Ukrainer sind bisher als Kriegsflüchtlinge registriert

129.000 Personen aus dem Kriegsgebiet haben die österreichische Grenze passiert, ein Großteil reist derzeit in andere europäische Länder weiter.

Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine rollt. Allerdings gibt es derzeit keine konkreten Zahlen, wie viele Flüchtlinge sich bereits in Österreich aufhalten. Die Registrierung der Ukrainerinnen und Ukrainer hat erst am Montag begonnen. 4000 Personen haben sich bisher um den Flüchtlingsstatus beworben. Dazu kommt, dass Flüchtlinge oft bei Bekannten und Verwandten untergekommen sind. Ukrainerinnen und Ukrainer haben außerdem die Möglichkeit, sich ohne Visum drei Monate in der EU aufzuhalten.

Eine Registrierung ist jedenfalls notwendig, um sich zumindest ein Jahr ...