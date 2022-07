41-Jährige in Südsteiermark getötet: Fahndung nach Sohn

Nach dem Fund des Leichnams einer 41-Jährigen im südsteirischen Leibnitz am Montagabend fahndet die Polizei nun mit europäischem Haftbefehl nach dem Sohn (24) der Frau. Die Tote war am Montagabend in ihrer Wohnung entdeckt worden. Der Sohn war seither verschwunden. Die Familie hatte die Polizei verständigt, nachdem die Syrerin sich nicht mehr gemeldet hatte. Nach der Wohnungsöffnung war zunächst kein Verbrechen erkennbar, erst eine Obduktion brachte am Dienstag Klarheit.

SN/APA/STRINGER Europäischer Haftbefehl gegen 24-Jährigen erlassen