41-Jähriger streitet Messerattacke auf Ex-Partnerin in NÖ ab

Im Fall um eine Messerattacke gegen eine 31-Jährige Mittwochfrüh in Aderklaa (Bezirk Gänserndorf) sind die Ermittlungen wegen versuchten Mordes am Donnerstag fortgesetzt worden. Der 41-Jährige, der seine Ex-Partnerin angegriffen haben soll, sei nicht geständig, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Der Mann sei jedoch vom Opfer im Rahmen einer Erstbefragung schwer belastet worden. Indes wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Mann wird vom Opfer schwer belastet