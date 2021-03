42.500 Personen ließen sich in Schwaz bisher impfen

Bei der ersten, am vergangenen Donnerstag gestarteten Durchimpfung der Bevölkerung des Bezirkes Schwaz sind mit Stand Montagnachmittag rund 42.500 Personen geimpft worden. Dies teilte das Land am Abend auf APA-Anfrage mit und verwies darauf, dass diese Zahl als Richtwert und nicht als exakter Absolutwert zu sehen sei. Denn einige Gemeinden würden die Impfungen erst jeweils am Ende des Tages im EDV-System eintragen.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR 42.500 Personen in Schwaz bisher geimpft