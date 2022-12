42-jähriger Burgenländer starb nach einer Rauferei

Der 42-jährige Burgenländer, der bei einer Rauferei am Wochenende in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist gestorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Mittwoch gegenüber der APA mit. Über den 18-jährigen Verdächtigen, der am Montag festgenommen worden war, verhängte das Landesgericht Eisenstadt U-Haft. Zum Hergang der Rauferei liefen die Ermittlungen.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER U-Haft für 18-jährigen Verdächtigen