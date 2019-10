42-Jähriger nach Messerattacke auf Polizisten eingewiesen

Der Prozess gegen einen 42-Jährigen, der im April in Waidhofen an der Thaya seine Mutter und einen Polizisten mit einem Küchenmesser attackiert haben soll, hat am Mittwochnachmittag am Landesgericht Krems mit einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher geendet. Die Geschworenen entschieden nicht rechtskräftig, dass der Betroffene zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig war.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Angeklagte attackierte einen Polizisten mit einem Küchenmesser