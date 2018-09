43.000 Kinder und Jugendliche pflegen ihre Angehörigen

In Österreich kümmern sich etwa 43.000 Kinder und Jugendliche um erkrankte Eltern, Großeltern oder Geschwister, informierten die Johanniter am Dienstag. Mit dem Hilfsangebot Superhands wollen die Johanniter betroffene Familien unterstützen.

Häufig wissen die Familien zu wenig über Angebote und mögliche finanzielle Unterstützung Bescheid. 35 Prozent nehmen keine Hilfe in Anspruch. "Superhands versucht, pflegende Kinder zu entlasten, indem wir die Familien beraten, auch über Pflegegeld und andere Zuwendungen", so Anneliese Gottwald, Pflegedienstleiterin der Johanniter. So könnten sich pflegende Angehörige - auch Kinder - eine Auszeit gönnen.

(S E R V I CE - Unter 0800 88 87 87 oder www.superhands.at können junge Pflegende sich anonym und kostenlos informieren und beraten lassen.)

Quelle: APA