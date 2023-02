Ein 43 Jahre alter Mann aus Polen ist am Samstag gegen 5.30 Uhr auf der Pyhrn Autobahn (A9) bei Straß in der Steiermark (Bezirk Leibnitz) ums Leben gekommen. Der Mann war zu Fuß in Fahrtrichtung Linz unterwegs, als ihn ein Pkw erfasste, weitere Fahrzeuge überfuhren ihn, berichtete die Polizei. Die Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.