43 Waldbrände in 74 Tagen

In einigen Regionen Österreichs hat es seit Anfang September kaum geregnet. Für die Landwirtschaft ist das - noch - kein Problem. Für die Wälder dafür umso mehr.

Große Trockenheit herrscht derzeit in weiten Teilen Österreichs. Nahezu im gesamten Land hat es seit Wochen nicht mehr geregnet, in einigen Regionen seit Monaten praktisch nicht. Die Waldbrand-Datenbank der Universität für Bodenkultur (BOKU) hat seit 1. Jänner bereits 43 Waldbrände dokumentiert.

Die höchste Konzentration an Waldbränden gab es 2022 südöstlich von Graz sowie westlich und südlich von Wien. Auch in Tirol brannte etliche Male der Wald. Allein am Montag verzeichnete die Datenbank der BOKU vier Waldbrände. Mittlerweile gelöscht ...