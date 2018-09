Eine 44-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt ist am Montag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine Nachbarin die Frau entdeckt, bei der Obduktion wurde eine Suchtgiftintoxikation als Todesursache festgestellt. Die Frau ist die 17. Drogentote in Kärnten in diesem Jahr, im gesamten Jahr 2017 starben in Kärnten zwölf Personen an Drogen.

