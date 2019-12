Auf der L118 bei Königstetten (Bezirk Tulln) ist am Freitagabend ein 45-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Pkw-Lenker prallte mit seinem Wagen ungebremst und frontal gegen einen Brückenpfeiler aus Beton, berichtete die Polizei am Samstag. Der Einheimische starb trotz Reanimationsversuchen noch an Ort und Stelle. Die L118 war vorübergehend gesperrt.

Quelle: APA