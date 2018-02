45-Jähriger starb bei Wohnhausbrand in Amstetten

Ein 45-jähriger Mann ist Samstagfrüh bei einem Brand in einem Wohnhaus in Amstetten ums Leben gekommen. Fünf Personen wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Landesklinikum Amstetten gebracht, hieß es von der Polizei. Samstagmittag liefen noch die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich zur Brandursache. Mit einem Ergebnis wird frühestens am Abend gerechnet.

SN/APA/Webpic/hex Zur Brandursache wird noch ermittelt