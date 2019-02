45 Millionen Euro zusätzlich für Lawinenschutz

Nach dem Lawinengipfel im Bundeskanzleramt hat Umwelt- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Dienstag verlautbart, dass innerhalb von vier Jahren 45 Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds im Rahmen eines Sonderprogramms zusätzlich in den Lawinenschutz fließen werden. Die erste Tranche, 8,3 Millionen Euro, wird schon 2019 in technische und forstliche Maßnahmen investiert.

SN/APA/HANS PUNZ Köstinger und Kunasek wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren