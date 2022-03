456.000 Impfnachweise nicht aufgefrischt, mehr bald ungültig

456.000 Menschen in Österreich haben bisher die Gültigkeit ihrer Corona-Impfnachweise auslaufen lassen und sich keine weitere Impfung geholt. 600.000 Grüne Pässe laufen zudem in den kommenden Monaten ab, sollte bei den Betroffenen keine Genesung oder weitere Immunisierung hinzukommen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Eine Lösung für auslaufende Booster-Impfungen bei noch fehlender Empfehlung für einen Viertstich gibt es noch nicht.

Bis 1. Mai müssten sich rund 600.000 Personen weiteren Stich holen