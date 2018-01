46 beschlagnahmte Hundewelpen in Eisenstadt unter Obhut

Am Samstag hat die Polizei an der burgenländischen Grenze - diesmal bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) - erneut einen illegalen Tiertransport gestoppt. Dabei wurden 46 Hundewelpen beschlagnahmt. Sie werden seither im Tierschutzhaus Sonnenhof in Eisenstadt betreut. Die Ereignisse seien "fast wie ein Déjà-vu für uns", sagte Wolfgang Böck, der Leiter des Tierschutzhauses, am Montag zur APA.

SN/APA (Webpic)/HEX Es gibt Ähnlichkeiten zu einem Fall vom Oktober 2016