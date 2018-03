46-Jährige in OÖ wegen bevorstehender Scheidung erstochen

Ein 44-jähriger Kroate steht im Verdacht, seine ebenfalls aus Kroatien stammende 46-jährige Ehefrau Montagfrüh in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) in Oberösterreich erstochen zu haben. Das Motiv der Bluttat: die bevorstehende Scheidung. Das teilte die Landespolizeidirektion am Nachmittag mit.

SN/apa/fotokerschi.at/privat Polizeiabsperrungen am Schauplatz einer Bluttat in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) in Oberösterreich wo am Montag, 5. Februar 2018, eine 46-jährige Frau erstochen wurde.