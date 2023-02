46-Jähriger erschießt in Wien 43-Jährigen und verübt Suizid

In Wien-Simmering sind am Mittwochvormittag zwei Personen mit tödlichen Verletzungen auf der Straße aufgefunden worden. Ein 46-Jähriger soll demnach im Zuge eines Streits auf einen 43-Jährigen mit einer Faustfeuerwaffe geschossen haben, sagt Pressesprecher Daniel Fürst gegenüber der APA. Dann habe sich der Mann mit der Waffe selbst erschossen.

Laut dem bisherigen Kenntnisstand soll es vor den Schüssen zu einem Streit der beiden Männer in einem Lokal gekommen sein. Der Disput verlagerte sich schließlich ins Freie, wo dann die Schüsse fielen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 11.40 Uhr alarmiert, jegliche Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos, sagte Fürst. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Gründe für die Tat, das Landeskriminalamt ermittelt.

Gegen 12.45 Uhr wurde per Twitter die Information abgesetzt, dass es im Bereich Etrichstraße zu einem größeren Einsatz komme. Akute Gefahr für die Allgemeinheit bestehe jedoch keine, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)