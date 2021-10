47-Jährige stirbt nach Würgeattacke in Vorarlberg

Eine 47-jährige Frau, die am Nationalfeiertag in Bürs (Bez. Bludenz) von ihrem 59-jährigen Lebensgefährten bis zum Aussetzen der Vitalfunktionen gewürgt worden ist, ist nun im Landeskrankenhaus Feldkirch gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 59-Jährige, der der Würgeattacke geständig ist, befindet sich in Untersuchungshaft.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Die Festnahme des 59-Jährigen verlief widerstandslos