47-Jährige wegen Mordversuchs in Korneuburg in U-Haft

Eine 47-Jährige soll ihrem Ex mit einem Messer an einem Bahnhof im Bezirk Hollabrunn aufgelauert haben. Der Mann konnte den Angriff abwehren, er wurde dabei leicht am Arm verletzt, bestätigte Friedrich Köhl von der Staatsanwaltschaft Korneuburg am Donnerstag auf Anfrage einen "NÖN"-Bericht. Gegen die Verdächtige wird wegen versuchten Mordes ermittelt, sie sitzt in Korneuburg in Untersuchungshaft.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Polizei konnte die Verdächtige festnehmen