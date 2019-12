48-Jährige im Bezirk Mistelbach mit Messer getötet

Eine 48 Jahre alte Einheimische ist am Sonntagabend nach einer Messerattacke in der Gemeinde Neudorf im Bezirk Mistelbach ums Leben gekommen. Die Frau wurde von Beamten mit mehreren Stichverletzungen im Bauch in einer Wohnung gefunden, berichtete die Polizei. Ein ebenfalls anwesender 53-Jähriger gilt als tatverdächtig, er wurde festgenommen und soll am Montagvormittag befragt werden.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auch Hochtouren: Fix ist bisher, dass am Sonntagabend gegen 20 Uhr ein Mann (53) eine Frau (48) mit einem Küchenmesser mehrmals in den Bauch gestochen haben soll. Die Tat ereignete sich in der Gemeinde Neudorf bei Staatz im Weinviertel.

Zuvor war es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen gekommen. Deswegen war auch die Polizei verständigt worden. Als die Beamten eintrafen, war die Frau bereits tot. Die beiden sollen gemeinsam in der Wohnung gelebt haben. Die Frau ist Österreicherin, der Mann soll staatenlos sein, der in Österreich geboren ist, wie Heinz Holub, Sprecher der Exekutive, mitteilte. Die Festnahme sei "nicht widerstandlos" erfolgt, der Mann habe aber "auch niemanden verletzt".

Es handelt sich jedenfalls um den 34. Mord an einer Frau in diesem Jahr in Österreich. Insgesamt gab es bisher in Österreich 58 Morde. Im selben Zeitraum des Vorjahres lag die Zahl geringfügig darunter.

Österreich ist jedenfalls eines der wenigen Länder in Europa, in dem deutlich mehr Frauen ermordet werden als Männer. Erst vor kurzem wurde eine Studie veröffentlicht, in der dieses Phänomen untersucht wurde. Das Ergebnis: Bei den Motiven für Frauenmorde steht Arbeitslosigkeit an oberster Stelle, dicht gefolgt von Trennungsabsichten (des Opfers), exzessives Kontrollverhalten, Alkohol und Drogen sowie - in seltenen Fällen - der Kampf um das Sorgerecht der Kinder. 59 Prozent der versuchten (119) und vollendeten (55) Tötungsdelikte wurden mit Stichwaffen verübt, am häufigsten mit einem Küchenmesser. Und noch ein Merkmal arbeiteten die Experten heraus: Die Täter waren in den untersuchten Fällen zu 50 Prozent ausländische Staatsbürger.

Quelle: APA