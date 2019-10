48-Jährige kam bei Verkehrsunfall in Enns ums Leben

Ein Verkehrsunfall im Bezirk Linz-Land hat am Freitagabend einen tödlichem Ausgang genommen. Auf der B309 stießen um 19.35 Uhr im Gemeindegebiet von Enns zwei Pkw aus bisher ungeklärter Ursache frontal gegeneinander, wie die Polizei berichtete. Die 48-jährige Lenkerin eines der beiden Fahrzeuge wurde in diesem eingeklemmt und verstarb trotz notärztlicher Erstversorgung noch an der Unfallstelle.

SN/APA (FOTOKERSCHI.AT)/FOTOKERSCHI Die beiden Unfallwägen wurden völlig demoliert