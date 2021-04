48-Jährige stand bei Feuer in Badener Haus in Flammen

Bei einem Brand am Dienstag in Baden ist eine 48-Jährige schwer verletzt worden. Das Feuer war gegen 20.00 Uhr in einer Kellerwohnung ausgebrochen, die Betroffene wurde von Flammen erfasst und lief ins Freie. "Beim Eintreffen der Feuerwehr ist die Frau brennend am Gehsteig gelegen und musste von den Einsatzkräften abgelöscht werden", sagte Franz Resperger vom Landeskommando. Die Verletzte wurde ins AKH Wien geflogen. Die Polizei ermittelt, ein Benzinkanister wurde gefunden.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Einsatzkräfte löschten Schwerverletzte