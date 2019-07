48-Jähriger wegen versuchten Mordes an Eltern vor Gericht

Wegen Mordversuchs an seinen Eltern muss sich am Donnerstag ein 48-jähriger Wiener am Landesgericht verantworten. Der Angestellte hatte am 6. Februar 2019 die beiden mit zwei Küchenmessern in ihrer Wohnung im dritten Bezirk attackiert. Dem 73-jährigen Vater fügte er lebensgefährliche Verletzungen im Brust- und Kopfbereich, der 71-jährigen Mutter Stichwunden im Gesicht zu.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mordabsicht vor