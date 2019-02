490.000 Euro Entschädigung: Bauernvertreter befürchtet Tod der Almwirtschaft

Das Urteil im Zivilprozess nach einer tödlichen Kuhattacke verunsichert die Almbauern. "Bei mir geht das Telefon über", sagt ihr Sprecher Rupert Quehenberger, Landwirt in Annaberg.

Ein Urteil sorgt für große Unsicherheit unter Österreichs Bauern. Ein Tiroler Almbauer soll fast eine halbe Million Euro an Entschädigung an den Witwer einer deutschen Wanderin zahlen, die 2014 auf einem öffentlichen Weg, der über seine Alm im Tiroler Stubaital führt, von Kühen zu Tode getrampelt wurde. Dieses Urteil im Zivilprozess erging am Donnerstag. Der Bauer will gegen das Urteil berufen.