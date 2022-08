5.478 Corona-Neuinfektionen bei 1.270 Spitalspatienten

In Österreich sind in 24 Stunden 5.478 Corona-Infektionen registriert worden. Das liegt nahe dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.432 positiven Tests. 16 weitere Todesfälle wurden am Samstag gemeldet. In den Spitälern lagen außerdem noch 1.270 infizierte Personen, das sind 52 weniger als am Vortag - allerdings betrifft der Rückgang nur Wien, alle anderen Bundesländer meldeten wie an den vergangenen Wochenenden die gleiche Auslastung wie am Freitag.

SN/APA/AFP/Centers for Disease Cont 16 weitere Todesfälle