50-Jähriger im Innviertel von Auto erfasst und getötet

Ein 50-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag in Aspach (Bezirk Braunau) von einem Auto erfasst und getötet worden. Ein 53-jähriger Innviertler war mit dem Pkw auf der Wildenauer Straße (L507) unterwegs und wollte diese auf Höhe des Badesees Wildenau über den Abfahrtsstreifen verlassen. Dabei rammte er den Fußgänger, der trotz Reanimationsversuchen eines First Responders des Roten Kreuzes und des Notarztteams Ried im Innkreis an der Unfallstelle verstarb.

Kurz vor 22.00 Uhr erfasste der Autofahrer den 50-Jährigen, wobei der Lenker selber leichte Verletzungen erlitt. Er verweigerte aber eine Behandlung, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.