50-jähriger Kärntner nach Absturz mit Lkw gestorben

Ein 50 Jahre alter Mann aus Villach ist am Donnerstagnachmittag auf einem Güterweg in Baldramsdorf (Bezirk Spittal/Drau) mit seinem Lkw 30 Meter weit abgestürzt. Der Mann wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Dort erlag er nach Angaben der Polizei noch am Abend seinen Verletzungen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der Kärnter erlag im Spital seinen schweren Verletzungen