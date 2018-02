50-Jähriger starb nach Explosion in oö. Schießanlage

Nach einer Explosion am Donnerstag in einer Schießanlage des oberösterreichischen Landesjagdverbandes in Desselbrunn im Bezirk Vöcklabruck ist ein 50-Jähriger am Wochenende seinen schweren Brandverletzungen im Wiener AKH erlegen, wie Sprecherin Karin Fehringer der APA am Sonntag mitteilte. Der Mann war kurz nach dem Unglück in bereits kritischem Zustand per Hubschrauber ins Spital geflogen worden.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCH Die schwere Explosion ereignete sich am Donnerstag