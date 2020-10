50 Messerstiche für Ex-Freundin: Zehn Jahre für 17-Jährigen

Wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin ist ein 17-Jähriger am Montag am Wiener Landesgericht für Strafsachen nicht rechtskräftig zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Er hatte am 27. Februar 2020 der 16 Jahre alten Schülerin in Floridsdorf 50 Messerstiche versetzt, wovon 18 in den Kopfbereich und 15 ins Gesicht gingen. Unter anderem stach der Täter dem Mädchen das rechte Auge aus.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der Vorfall ereignete sich am 27. Februar in Wien-Floridsdorf