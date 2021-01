500 Briten haben in Wien Aufenthaltstitel beantragt

Bisher haben rund 500 der geschätzt 5.000 in Wien lebenden Briten eine durch den Brexit erforderliche Aufenthaltsgenehmigung in der Bundeshauptstadt beantragt. Diese Zahl nannte der britische Botschafter in Wien, Leigh Turner, am Dienstag nach einem gemeinsamen Besuch mit Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) in der für Einwanderung zuständigen Magistratsabteilung 35. Die Frist für die Antragstellung läuft bis 31. Dezember dieses Jahres.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Briten in Wien