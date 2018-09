51-Jähriger durch Messerstiche in Tirol schwer verletzt

Ein 51-jähriger Einheimischer ist Montagabend am Kufsteiner Bahnhof schwer verletzt aufgefunden worden. Der Mann wies Stichverletzungern auf, berichtete die Polizei am Dienstag. Im Laufe des Tages konnte dann ein 31-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Er soll dem Mann die Verletzungen in einer Wohnung in der Festungsstadt zugezogen haben.

Der Deutsche wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zum genauen Hintergrund der Tat waren im Gange. Gegen 18.15 Uhr war der Polizeiinspektion Kufstein gemeldet worden, dass sich am Bahnhof ein Mann mit Verletzungen im Brustbereich befinde. 15 Minuten später wurde der Verletzte schließlich im Zuge einer Fahndung angetroffen. Während der Erstversorgung musste er wegen seines aggressiven Verhaltens gegen Rettungskräfte und Polizisten am Transportstuhl fixiert werden. Der Mann wurde schließlich in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Er befand sich nicht in Lebensgefahr. Zum Tathergang wollte er keine konkreten Angaben machen. Quelle: APA