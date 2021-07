514 Corona-Neuinfektionen in Österreich

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Freitag 9.30 Uhr) sind in Österreich 514 neue Corona-Infektionen registriert worden. Nach Mittwoch (552) und Donnerstag (503) ist es der dritte Tag in Folge mit mehr als 500 Neuinfektionen binnen eines Tages, wie aus den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorgeht. Aktuell befinden sich 119 Covid-Patienten in Spitälern, 37 auf Intensivstationen, seit Montag ist kein neuer Todesfall hinzugekommen.

SN/APA/dpa/Fabian Sommer 514 Corona-Infektionen in Österreich