52-Jährige in Amstetten getötet: Verdächtiger festgenommen

Im Fall um das tödliche Gewaltverbrechen an einer 52-jährigen Oberösterreicherin Ende Mai im Amstettner Stadtteil Greinsfurth ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Leiche der 52-Jährigen wurde am späten Abend des 28. Mai nahe eines Parkplatzes des Einkaufszentrums WestSide City in Greinsfurth aufgefunden. Die Tote lag in einem Gebüsch.

SN/APA/LUKAS HUTER Nähere Details wurden vorerst nicht bekannt