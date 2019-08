52-Jährige in NÖ getötet - Verdächtiger bleibt in U-Haft

Der 39 Jahre alte Mann, der Ende Mai im Amstettner Stadtteil Greinsfurth eine 52-jährige Oberösterreicherin erwürgt haben soll, bleibt in Untersuchungshaft. Der Verdächtige verzichtete auf die Durchführung einer Haftverhandlung, sagte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Mittwoch auf APA-Anfrage. Der Beschluss erging am Montag, die Frist läuft bis zum 12. September.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCH Die Leiche der 52-Jährigen wurde in diesem Gebüsch aufgefunden