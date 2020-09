520 Neuinfektionen in Österreich - höchster Wert seit Anfang April

Die Zahl der österreichweiten registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Dienstag bei 520 innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelegen, wie Innen- und Gesundheitsministerium berichteten. Dabei kamen 340 als neu ausgewiesene Infektionen aus Wien dazu, die jedoch laut dortigem Krisenstab zum Teil auf ältere Testergebnisse zurückzuführen sind, die nun ergänzt wurden.

In den vergangenen beiden Tagen waren die aus Wien vermeldeten Neuinfektionen mit 64 Fällen am Sonntag und 75 am Montag vergleichsweise niedrig ausgefallen - insgesamt steigen sie aber. In den vergangenen sieben Tagen wurden 159 Personen pro Tag positiv auf SARS-CoV-2 getestet, in der Woche davor waren es laut Wiener Krisenstab noch 127 im Schnitt gewesen.

Von den absoluten Zahlenwerten her bedeuten 520 Neuinfektionen auch, dass ein derart hoher Wert zuletzt am 2. April mit 577 publiziert wurde. Nur einmal waren es mehr als 1.000, nämlich 1.074 am 27. März.

Weitaus geringer fiel der Anstieg bei den Patienten aus, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen: dieser erhöhte sich von 163 Personen auf 170, mit 28 Erkrankten auf Intensivstationen - dieser Wert verringerte sich um eine Person.

In den vergangenen 24 Stunden wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 vermeldet. Nach bisher 30.081 Erkrankten, von denen 747 verstorben und 25.629 genesen sind, gibt es aktuell 3.711 aktiv Infizierte in ganz Österreich.

Die 180 weiteren Neuinfektionen teilen sich auf die restlichen Bundesländer wie folgt auf: 56 in Tirol, 49 in Niederösterreich, 27 in Oberösterreich sowie 18 in Vorarlberg. Je zehn Fälle kamen aus der Steiermark und Salzburg dazu, Zuwächse im einstelligen Bereich vermeldeten Kärnten mit sechs und das Burgenland mit vier Fällen.

Quelle: APA