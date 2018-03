53-jährige Frau starb in Lustenau durch Schusswaffe

Eine 53-jährige Frau ist in Lustenau durch eine Schusswaffe zu Tode gekommen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Todesfall bereits am Mittwoch gegen 18.30 Uhr. Die Umstände, die zu ihrem Tod führten, sowie der Hergang seien völlig unklar und derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen, hieß es am Donnerstagabend bei der Polizei. Aufschluss erhoffe man sich von der Obduktion.

SN/APA (Webpic)/HEX Die Exekutive gab sich noch bedeckt zu dem Todesfall