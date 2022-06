53-jährige Villacherin beim Klettern in den Tod gestürzt

Eine 53 Jahre alte Villacherin ist am Donnerstag auf einer Klettersteig-Tour am Falkert (Gemeinde Reichenau, Bezirk Feldkirchen) tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wollte ein Bekannter ein Foto von ihr machen, als sie plötzlich 150 Meter in die Tiefe stürzte und reglos in einer Rinne liegen blieb. Der 59-Jährige setzte einen Notruf ab. Die Notärztin konnte jedoch nur mehr den Tod der Frau feststellen.

SN/APA/THEMENBILD/ANGELIKA KREINER Beim Fotografieren am Klettersteig passierte der tödliche Unfall.