54-jähriger Polizist aus Wien bei Pernitz tot aufgefunden

Auf einem Campingplatz in Neusiedl in der Gemeinde Waidmannsfeld nahe Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Dienstagabend ein 54-jähriger Polizist aus Wien leblos aufgefunden wurden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, teilte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch auf Anfrage mit. Es werde von einem unnatürlichen Todesfall ausgegangen.

SN/APA/THOMAS LENGER Die Polizei geht von einer unnatürlichen Todesursache aus