55-Jähriger bei Arbeitsunfall in Tirol tödlich verletzt

Ein 55-jähriger Portugiese hat sich am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Ellmau (Bezirk Kufstein) tödlich verletzt. Er führte laut Polizei Schalungsarbeiten bei der Talstation einer Bergbahn durch, als er von einem Außengerüst rund 12 Meter abstürzte. Er war mit Arbeiten an der Decke beschäftigt, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor.

