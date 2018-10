56-jähriger Pkw-Lenker bei Unfall auf A21 getötet

Ein 56-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw auf der Außenring Autobahn (A21) gegen eine Leitschiene geprallt und infolge seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort verstorben. Der Lenker war in Richtung Süd Autobahn (A2) unterwegs gewesen und ohne erkennbare Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei berichtete.

Auch Fremdverschulden dürfte nicht die Ursache des Unfalls gewesen sein, der sich im Bereich der Pannenbucht vor der Ausfahrt Mödling ereignete. Das Auto überschlug sich und blieb neben der Böschung liegen. Mehrere Ersthelfer bargen den Verunfallten aus seinem Fahrzeug, Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Quelle: APA